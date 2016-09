Actualitzada 20/09/2016 a les 21:54

A Sant Julià de Lòria l’actual cònsol major no vol donar explicacions dels comptes comunals del 2015 fins que no els tingui clars. Sembla que existeixen pagaments sense la deguda justificació. Aquests comptes ja haurien d’estar tancats i auditats segons marquen les lleis. No cor­respon a l’actual comú justificar els comptes de l’any passat. Els residents a Sant Julià volem explicacions, ja que tots paguem els deguts impostos. Bé, aquest any encara no hem pagat res, potser perquè tampoc s’ha aprovat el corresponent pressupost? Espero no trobar sorpreses amb el foc i lloc d’aquest any. Si existeix algun problema amb els comptes de l’exercici 2015, aquest ja hauria d’estar a la Batllia i no pendent de justificacions. Ara mateix ja no ens espatllaran ni l’estiu, ni la festa major, ni la diada de Meritxell. Ens poden donar ja les males notícies. I si existeix algun dubte amb els comptes ja tancats i auditats, els residents de la parròquia exigim les degudes explicacions, encara que siguin sense la deguda justificació. No ens correspon a nosaltres, ni tan sols als actuals mandataris, justificar res en absolut. Aquest tema és competència d’un batlle, ja que el Tribunal de Comptes sembla que no serveix per a res en absolut. Volem saber com es troben els comptes comunals i a quant ascendeix el deute total. No tan sols el deute de Naturlandia. És per aquest motiu que una deguda reunió de poble resulta ara mateix imprescindible i necessària. Una reunió de poble a la qual de ben segur alguns no gosaran assistir. I a més hem de sofrir que pretenguin muntar un grup polític amb DA. Personalment, aquest tema representa un insult a la meva intel·ligència.