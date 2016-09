Barcelona viu la primera Nit de les religions

El diàleg, la coneixença mútua, allunya els prejudicis maximalistes que se solen tenir

Actualitzada 20/09/2016 a les 21:59

Dissabte passat, dia 17, Barcelona va acollir per primera vegada la Nit de les religions, durant la qual vint-i-quatre comunitats religioses vinculades a dotze confessions diferents van voler apropar la diversitat religiosa existent a la societat i mostrar-la al conjunt de la ciutadania. Aquest acte el va impulsar el grup de diàleg interconfessional i interreligiós de joves, de l’Associació Unesco per al Diàleg Inter­religiós (Audir). És membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, una xarxa internacional d’iniciatives interreligioses de base. És membre afiliat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau-Europa i col·labora amb el Consell per al Parlament de les Religions del Món. I també pertany a la Federació Catalana d’Associacions i clubs Unesco. Aquest projecte està inspirat en una iniciativa que es va portar a terme a Berlín (Alemanya) l’any 2012. A Catalunya ja fa uns anys que a moltes parròquies i centres de culte celebren un dia de portes obertes a fi de fomentar la relació i agermanament entre distintes religions. L’Audir és una entitat catalana no confessional (pluriconfessional) que aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós. El diàleg, la coneixença mútua, allunya els prejudicis maximalistes que se solen tenir i per contra adoba el terreny pel respecte i la tolerància. Durant la tarda i nit de dissabte passat, els participants a la Nit de les religions, mitjançant la informació que se’ls va facilitar van poder escollir aquelles que van creure les més interessants i van poder dissenyar el seu propi itinerari al llarg de tota la ciutat. La ciutat de Barcelona compta amb centres de culte de les tres religions monoteistes més grans (cristianisme, judaisme i islam). També hi ha a la Ciutat Comtal espais de culte per a creences més minoritàries, com ara el budisme, l’Església Adventista del Setè Dia, els Testimonis de Jehovà, els temples de la tradició sikh, la dels taoistes i la dels hinduistes. I precisament per donar a conèixer al gran públic aquesta diversitat i riquesa de cultures i tradicions, l’Audir va organitzar aquesta primera Nit de les religions. Aquesta iniciativa no és nova. La seva gènesi s’inicia a Berlín (Alemanya) “la capital de l’ateisme modern”, com la va definir el teòleg luterà i sociòleg nord-americà, Peter Berger. I a Berlín, des de fa quatre anys se celebra una jornada de portes obertes perquè tothom que ho desitgi s’hi pugui atansar i conèixer els mil i un detalls de cada religió, credo, litúrgia. En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha representants oficials, experts, i sobretot membres de base qualificats. Actualment la junta directiva de l’Audir està constituïda per un unitarista, una protestant, una musulmana, una budista, una bahaista, un jueu i cinc cristians catòlics. Tornant a Berlín, Walter Ruby, director del programa Foundation for Ethnic Understanding (FFEU), amb seu a Nova York, va quedar fascinat per l’experiència berlinesa de crear la House of One. Un projecte únic al món: jueus, cristians i musulmans es proposen construir un edifici a la plaça Petripaltz on funcionarà una sinagoga, una església i una mesquita connectades entre si per un “espai de trobada”. El finançament d’aquest ambiciós projecte ecumènic es fa a través del sistema conegut com a crowfunding o micromecenatge. Entre els socis implicats hi ha el ministeri de Relacions Exteriors i també de l’Interior de la República Federal d’Alemanya. D’ençà de la visita de Walter Ruby de la FFEU, es vol establir una relació estreta entre les dues organitzacions a fi d’afavorir el diàleg entre religions, contra l’antisemitisme i la islamofòbia. A Barcelona, a la Nit de les religions hi van participar, com ja hem dit, un total de 24 centres de culte que van explicar als visitants les seves característiques socials i aspectes històrics de la seva implantació a la Ciutat Comtal. Entre altres actes, s’hi va fer una conferència sobre la implantació de la dona en les religions –implantació creixent, com per exemple en la religió catòlica–, tallers, taules de diàleg, itineraris, concerts de música religiosa i també degustacions de plats tradicionals. Segons va manifestar als mitjans de comunicació un portaveu de l’Audir: “l’objectiu és difondre la diversitat de creences religioses, una realitat desconeguda per molts barcelonins, afavorint un espai de trobada allu-nyat de les imatges sovint distorsionades que arriben d’algunes religions”. Benvinguda a aquesta primera Nit de les religions, i tant de bo hagi suposat una llavor que fructifiqui en pro d’una convivència entre persones i religions que partint de la seva pròpia idiosincràsia adobin el diàleg, el respecte i la tolerància. Barcelona se situa un altre cop a l’avantguarda espanyola en impulsar aquesta trobada d’esperit ecumènic.