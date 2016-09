Un any amb signes també positius

Cal seguir treballant per modernitzar, homologar i diversificar la nostra economia

La setmana passada la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra va presen-tar l’informe econòmic cor­responent a l’any 2015, any en què vam tenir un creixement del 0,7%. Hauríem tingut uns resultats més favorables si no fos pel que ha suposat la crisi de BPA. Ara bé, malgrat aquesta gran adversitat, l’avaluació que en podem fer de com ens n’estem sortint és positiva. Les agències de ràting reiteren en els seus informes que Andorra gaudeix d’estabilitat política i econòmica, a més de deixar clar que la crisi de BPA ja no suposa un element de vulnerabilitat per a la nostra economia. Les importacions s’han incrementat més d’un 6%. Tenim un 1,7% d’assalariats més que fa un any (unes 570 persones més). Dada especialment rellevant perquè confirma no només el creixement de l’activitat econòmica i la confiança dels empresaris, sinó, i més important, perquè es tradueix en menys persones aturades i en menys risc social. Els demandants de feina al Servei d’Ocupació són avui poc més de 400 quan fa només 3 anys van arribar a ser gairebé 1.200. També, i per quart any consecutiu, tenim un saldo positiu en l’obertura de nous comerços, un creixement cada vegada més gran. Segur que la recuperació econòmica dels nostres veïns ha tingut incidència en aquestes dades positives, però també que sense l’obertura econòmica per la qual vam apostar des de l’inici, i una política reflexionada i valenta en turisme, no hauríem assolit mai aquestes xifres. La política turística basada en promocionar el nostre país a través de campanyes efectives i apostant pels esdeveniments de primer nivell que posen en valor els actius que tenim com a país, ens han portat a assolir aquest estiu les millors xifres dels dar­rers anys. Sense voler entrar en cap mena d’eufòria, negar la recuperació del conjunt de l’economia aquest últim any seria també negar la realitat. Aquesta és una mostra més que les reformes que vam iniciar l’any 2011 i que hem fet i hem de seguir fent aquesta legislatura eren i són necessàries. Cal seguir treballant per modernitzar, homologar i diversificar la nostra economia. Aquests tres conceptes, juntament amb la transparència, són bàsics per bastir el nou model econòmic que ens permetrà ser pròspers de cara al futur. Aquest és l’únic camí viable i esperem que tots ho vulguin veure.