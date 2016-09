L'exemplaritat de la societat

Hi ha gent dins del món de la política que n’ha d’aprendre de la societat

Actualitzada 18/09/2016 a les 06:43

Els discursos de Meritxell sempre són notícia. És sabut per tothom que les paraules del síndic general així com les de l’arquebisbe-Copríncep episcopal són elements que es recullen a les pàgines principals dels diaris de l’endemà. És arran d’aquestes declaracions que els partits els posicionen i que es forgen titulars. Aquest dia de Meritxell, però, hi ha hagut un gran reconeixement del síndic a la tasca de la societat civil que crec encertadíssim i que malauradament ha passat desapercebut. “La grandesa d’Andorra, però, es troba també en la feina discreta i constant de moltes entitats socials i culturals, de clubs i federacions esportives”, posava en relleu el síndic. No podrien ser paraules més encertades per demostrar la tasca silenciosa i discreta que realitzen els nostres ciutadans. En la majoria dels casos, sense estridències i amb una perseverança respectuosa amb els límits i les circumstàncies del seu entorn.

El síndic va exemplificar aquesta feina de formiga amb els fallaires i la inscripció de les festes del foc del Pirineu a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. També, en la dedicació de mossèn Ramon Rossell, que durant cinquanta anys ha estat sacerdot a Canillo i, amb tenacitat i constància, va posar en marxa la casa de colònies d’AINA. Es podrien buscar desenes d’exemples més però començar un discurs de Meritxell indicant que l’exemplaritat es troba en la tasca humil dels nostres conciutadans em sembla d’allò més encertat.

El país es forja amb el voluntariat d’associacions i col·lectius per donar vida a festes i tradicions, per formar esportivament els més menuts de la casa o ajudar els més grans. Amb la tasca humil dels que saben que no tot s’hi val per arribar on es vol perquè vivim en un entorn petit on ens coneixem tots. Andorra s’ha construït i se segueix forjant dia a dia des del treball discret i constant de nombroses persones que rarament seran objecte d’un titular als mitjans de comunicació. Són aquests valors, aquesta forma de fer, la que impulsa el nostre país. Uns valors i un tarannà que haurien de ser exemple per a tothom, incloent-hi tots els polítics.