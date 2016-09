Actualitzada 16/09/2016 a les 22:42

Quan un passa de la quarantena la maquinària comença a ressentir-se. Arriba el moment de sotmetre’s a analítiques d’aquelles que et controlen tot tipus de nivells, a l’estil de la ITV però sense el test de fums ni l’adhesiu de color, que no me l’imagino a cap altre lloc que no sigui estampada en el meu front alliberat. Fa temps que tinc pendent un d’aquests exàmens de salut, però em resistia a fer el pas intuint que el meu colesterol estaria pels núvols i tocaria passar per la farmàcia o fer uns retocs a la dieta. Des d’aquesta setmana tot és diferent perquè resulta que res és el que semblava i que el colesterol pot ajudar el meu cervell, que s’ha destapat com una arma eficaç per combatre malalties com l’Alzheimer. És la conclusió a la qual ha arribat un grup de científics espanyols, que indiquen que si bé un grau elevat d’aquesta substància a la sang augmenta el risc de problemes cardiovasculars i que pot fer que algun dia et doni un patatús de campionat, l’efecte que genera en el coco és beneficiós. L’estudi explica que el colesterol exerceix de protector de les neurones i tenir nivells elevats al cervell ajuden la memòria i permeten mantenir amb eficàcia els records. Posem-ho tot en stand by perquè com acostuma a passar la matèria primera per a aquest estudi han estat uns innocents ratolinets que no em generen gaire confiança, però donem la benvinguda a una substància infamada des de fa molts anys. Arribat aquest petit dilema no seré jo qui contradigui la ciència, i més si és coartada per seguir assaborint sense remordiments la palmera de xocolata de rigor.

