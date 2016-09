Actualitzada 14/09/2016 a les 06:49

Moltes vegades he pensat que és ara, en començar el setembre, quan ens hauríem de desitjar un bon any. És ara quan comença tot altra vegada.

Cal tornar a la feina, en teoria recuperats i amb les piles recarregades. Però vivim en una cultura ciclotímica i tornar a treballar ens produeix una baixada de l’estat d’ànim. La depressió, la síndrome postvacances, en diuen els experts. Una certa inadaptació, una lleu dificultat per tornar-se a adaptar a les rutines de la feina. Ànims! Ja hi som altra vegada.

Comença també l’escola. Un real inici d’un any nou. “Res no ens enfronta tant a nosaltres mateixos –escriu Carles Capdevila a Educar millor– com intentar encar­rilar la mainada, fer-la espavilar i controlar-la, estimular-la i posar-li límits.” L’escola hi juga un paper bàsic i fonamental. Aquests dies fins i tot urgent, diria, per allò que la tornada a la normalitat –siguem sincers– també és un alliberament per a pares i mares. Ara bé, pares i mares i escola, una relació asimètrica, complexa, complicada, però apassionant. Parlo per experiència pròpia, de pare i de mestre, en l’intent d’entendre i donar a conèixer el manual d’instruccions d’aquest món, acompanyant els fills i els alumnes des de la distància exacta, no sempre fàcil, fins que desapareix. I cada any torna a formular-se aquella pregunta que Plató, en boca de Sòcrates, fa als seus germans al final del llibre segon de La República: “-Ara bé, quina serà la nostra educació? Serà difícil inventar-ne una altra millor que aquesta que fa anys que ens han transmès?” Una interpel·lació permanent i perpètua. A Catalunya ja hi donen resposta les grans escoles catalanes tradicionals de caràcter religiós: el projecte Horitzó 2020 dels Jesuïtes, el projecte Summem de l’Escola Pia i aquest curs també els Maristes.

A Andorra comença de nou el curs polític. Més ben dit, el parlamentari; el polític mai fa vacances. I Parlament ve de parlar, comu­nicar, donar a conèixer, enraonar... Sort del discurs del síndic el dia de Meritxell desxifrant el poema corpori Incomunicació de Joan Brossa situat al vestíbul inferior del Consell General!