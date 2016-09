Sobre el sorteig de la Champions League

El Barça delectarà els seus aficionats amb tres partits de primer nivell, el que constitueix un privilegi

Actualitzada 12/09/2016 a les 21:06

Avui comença la nova edició de la Champions. Cada any el sorteig que configura els grups que la disputen és motiu de comentaris polèmics i els culers ens queixem sistemàticament de la mala sort que hem tingut en caure dins un dels grups més difícils.



Permeteu-me donar una visió diferent a la que estem acostumats aportant les següents consideracions partint del principi que el Barça sempre es pot considerar com un dels equips favorits per a la classificació als vuitens de final ja sigui com a primer de grup o com a mínim quedant en segona posició.



La meva teoria és que un grup considerat com a fàcil no dóna cap avantatge en comparació amb un de difícil, simplement perquè els equips forts sempre tindran la mateixa probabilitat de guanyar els 2 partits versus els equips fluixos del grup i, per conseqüent, les primeres places es disputaran en els partits a jugar entre ells mateixos.



A partir d’aquí, si prenem com a model els grups d’aquest any ens trobem per exemple que el Barça delectarà els seus aficionats amb 3 matxs de primer nivell (Manchester City, Borússia i Celtic), el que al meu entendre constitueix un privilegi malgrat la relativa dificultat que trobarem davant els que els han tocat del 3r i 4t bombo.



Mentre que si prenem com a exemple el grup del Reial Madrid sembla evident que té pràcticament assegurada la classificació, però en contrapartida el seu estadi oferirà 2 partits (Sporting i Lègia) amb molt poc interès com ho demostrarà l’escassa afluència de públic que generaran. És per això que considero molt més preferible el nostre cas.



Un grup feble i obert només avantatja aquells equips que davant dos de cocos com el Barça i el Manchester City veuen quasi amb tota certesa nul·les les seves possibilitats de classificació. És per exemple el cas del grup B (Benfica, Nàpols, Kíev i Besiktas) on tots semblen tenir possibilitats d’optar per una de les dues places classificatòries.



Un altre avantatge considerable de comptar amb un club fort dins el primer grup és la seguretat de no poder coincidir amb ell abans dels quarts de final.



Si com sembla el president del Madrid té tant poder dins la UEFA crec que utilitzar-lo en aquest primer sorteig seria poc intel·ligent ja que al capdavall perjudicaria els seus afeccionats privant-los d’una lligueta més apetitosa.



El perill d’un sorteig amb boles calentes és, en canvi, evident a partir de quarts de final com s’ha demostrat els darrers anys on els nostres principals adversaris s’han trobat clarament afavorits. Aquí sí que cal anar en compte i tenir cura de vigilar qualsevol irregularitat que ens pugui portar perjudici.



Però és clar que si el Barça caigués eliminat en aquesta primera fase la meva teoria no mereixeria cap consideració.