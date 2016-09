Juntament amb la seguretat ciutadana, l’educació és la gran joia d’Andorra

Avui comença el curs 2016-2017 per a prop dels 11.000 alumnes escolaritzats al país. Com cada any, el primer dia es desplegaran tots els recursos tant als domicilis com als centres escolars perquè els estudiants de totes les edats iniciïn una altra etapa a la seva vida formativa. De ben segur que tot i l’increment previsible del trànsit viari, s’iniciarà amb normalitat. Andorra és un excel·lent país perquè els infants es desenvolupin. Només es pot qualificar d’excepcional la seguretat ciutadana de què gaudim. Les nostres filles i els nostres fills es poden desenvolupar en una societat emmarcada en una bona convivència. I aquest és un aspecte gens banal que s’ha de reconèixer i valorar. Però, a banda, l’oferta formativa que els tres sistemes educatius ofereixen al nostre país és d’un valor extraordinari. Els pares poden triar entre un ventall gratuït que pocs estats al món ofereixen. I aquest és un altre gran aspecte que tampoc hem d’oblidar. Tant el sistema educatiu andorrà, com el francès o l’espanyol fan grans esforços perquè els nostres infants es formin, eduquin i preparin el millor possible per a la societat complexa en què vivim. Els andorrans hem de lluitar per mantenir aquesta diversitat de sistemes públics. I això passa per ser conscients del gran valor que aporta la nostra estructura educativa. És per això que, a Andorra, a diferència d’altres països, l’educació mai ha estat motiu de pugna política. Tots els partits que han pogut intervenir ja sigui al Govern, al Consell General o als comuns, sent majoria o minoria, han unit esforços per tenir una única veu en aquesta matèria. No hi ha res pitjor per a una societat que l’educació sigui motiu de discussió política i que es reformi el sistema cada vegada que canvia el color del govern. A Andorra, i per molts anys, la discussió sempre ha quedat fora d’aquest àmbit i la demostració és que l’actual reforma que s’està implantant la va iniciar el Govern socialdemòcrata i actualment és el Govern demòcrata qui l’està continuant. El Permsea és un projecte al qual tots els partits donem suport i que permetrà preparar millor els nostres alumnes per als nous temps canviants. Només em queda desitjar a alumnes, personal dels centres i pares un bon inici de curs. Molts ànims a tots!