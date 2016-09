La prova de foc

Posar un sistema en tensió evidencia la seva fortalesa però també les seves febleses

Sempre he estat atret per les ciències, en primer lloc les humanes, però també, i sorprenentment, les qualificades de dures, tal com les matemàtiques o la física i les aplicacions tècniques que en deriven en el dia a dia. Aquest interès consisteix únicament en la curiositat dels ignorants, admiratius davant d’aquells que entenen d’aquestes matèries. Així, procuro llegir nombroses revistes que il·lustren el desenvolupament de les tecnologies modernes i, en particular, els articles relatius als processos de concepció i fabricació dels productes avançats. M’apassionen especialment totes i cadascuna de les verificacions que es duen a terme, abans de comercialitzar un d’aquests objectes, que sigui un ordinador, un avió o qualsevol altre. Alguns d’aquests controls vénen destinats a comprovar la fiabilitat de l’invent, abans de la seva posada a disposició del públic. Entre ells, citaria els dedicats a avaluar l’ús del producte en condicions màximes. S’actua així, entre altres exemples, per les aeronaus. Es demana als pilots de realitzar maniobres aèries que, de cap manera, s’efectuaran en condicions normals, amb la finalitat de detectar i sanejar les febleses del nou model.



Val a dir que aquest tipus de prova no és aplicable únicament a l’àmbit científic, sinó també a les organitzacions humanes. Ho demostra la greu crisi en la qual estem immersos des de fa uns 15 mesos. Aquesta situació, força imprevisible, ha posat el nostre sistema en tensió i comporta unes conseqüències que s’hauran de tenir en compte en el futur. D’una banda, s’ha demostrat una innegable fortalesa de la nostra societat, que ha sabut reaccionar amb rapidesa per tancar la via d’aigua que es podia endur el vaixell. D’altra part, s’han evidenciat unes febleses en diferents àmbits, que siguin polítics, de regulació o encara professionals. La solució fàcil seria no fer res, creient que un tal tsunami no es tornarà a reproduir. En contraposició, la decisió valenta consistiria a posar mans a l’obra i sanejar aquestes disfuncions, per enfortir el sistema. De ben segur, els responsables dels sectors afectats apostaran per aquesta via i tindran l’empenta suficient per aportar les millores que es necessiten.