Actualitzada 06/09/2016 a les 20:27

Ha tornat a passar, un nou accident a Naturlandia, aquest cop no ha estat al Tobotronc, sinó a la tirolina. Aquest nou accident que no s’ha pogut tapar com s’ha fet en la majoria dels anteriors, a causa de la gravetat, no ha tingut lloc per la perillositat de les instal·lacions. En aquest cas, sembla que ha succeït per una badada dels treballadors. Dic treballadors i no responsables, encara que també en tinguin part de culpa. Només ens faltava això per completar el desgavell a Naturlandia, haver d’assumir possibles indemnitzacions. No és lògic que a l’estiu es contracti personal jove sense cap tipus d’experiència i se li doni responsabilitats que no li pertoquen. Deixant de banda que potser no caldria contractar tant personal. Quan es treballa amb atraccions que poden comportar algun perill, encara que pugui ser a causa dels mateixos usuaris, s’ha d’anar molt amb compte amb la seguretat. A Naturlandia ja fa molt de temps que tan sols es tenen en compte els visitants i el seu increment, res més. No es controla degudament la seguretat (està més que demostrat amb els nombrosos accidents), no es controla degudament l’atenció als animals (està més que demostrat amb l’atenció als cavalls i el sacrifici d’un), no es controla degudament l’atenció al visitant, la restauració (suficientment demostrat també amb les queixes que podem trobar a Internet). La pregunta és: es controla alguna cosa? Si haguéssim muntat un circ a Naturlandia (que pràcticament és el que hi ha), de ben segur hi creixerien els nans. No podem vendre el parc, però si tenim la sort que algun il·luminat accepti una concessió ho celebrarem tots.