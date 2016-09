Afrontar aquestes problemàtiques requereix un enfocament transversal

Actualitzada 05/09/2016 a les 20:37

És just reconèixer la gran tasca que es fa des de Govern i els diversos ministeris implicats per tenir sempre uns ponents de luxe en les diferents edicions de la Universitat d’Estiu d’Andorra. Aquest any no ha estat una excepció i dos secretaris generals adjunts de les Nacions Unides, el president del Consell d’Europa, el president de la FIA, científics de primers nivell i assessors d’algunes de les primeres potències mundials ho certifiquen.



Transformar el nostre món. Aquest és el gran repte que tenim al davant i molts són els dubtes que es generen a l’hora d’afrontar-lo. És per això que, sota el prisma de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible que impulsa les Nacions Unides, s’han estructurat les diferents ponències que hem tingut el privilegi de poder gaudir.



Una agenda centrada en 17 àmbits diferents però com molt bé remarcava el ministre Jover tots interrelacionats, i és que afrontar aquestes problemàtiques requereix un enfocament transversal amb la implicació de tots els ministeris i departaments. Jo aniré més lluny, requereix que tots, majoria i oposició, societat civil i empresariat, deixem de banda la confrontació a curt termini i els afrontem de forma conjunta.



Problemes globals però amb efectes locals on cal que cadascun de nosaltres actuem i ens impliquem per poder trobar solucions, però cal tenir el convenciment que requerirà de la col·laboració internacional per assolir-ho. En un moment que alguns intenten posar grans murs per aïllar-se de la resta del món, tant aquí com a fora, veiem que tots els experts indiquen que l’única via per trobar una solució és la col·laboració, la participació coordinada entre els diferents països o, com va remarcar el cap de Govern en el discurs d’inauguració, la multilateralitat.



Assumir compromisos i complir-los és bàsic, ja que l’èxit global depèn d’això, que tots complim, i és en aquest punt, i com bé feia referència un dels ponents, que Andorra encara que sigui un país molt petit pot aportar molt a nivell d’exemple. Fent bandera dels acords presos i de les nostres accions. Participar en els fòrums internacionals per ajudar a aquesta conscienciació. El camí és difícil, però com tot gran camí comença amb un primer pas i cal que nosaltres el fem.