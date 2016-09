Cada dia 500 infants moren anant a l'escola

Cal mantenir l’atenció en la seguretat viària

El president de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i enviat especial per a la seguretat viària de l’ONU, Jean Todt, ha estat un dels ponents de la Universitat d’Estiu d’Andorra. Una edició significada per la visió transversal i la qualitat de les ponències.

En concret, Todt va posar en relleu la necessitat de potenciar la seguretat viària com un ítem d’interès de la població en general, un tema de l’agenda pública que permeti reduir el nombre de morts a les carreteres. El president de la FIA indicava, des d’un punt de vista molt neutre, que hi havia una distància abismal entre els països desenvolupats i els que estan en vies de desenvolupament. Todt posava la lupa en el fet que la seguretat viària no era una temàtica que hagués preocupat gaire la majoria de governs dels països en desenvolu­pament.

De fet, l’enviat especial per a la seguretat viària de l’ONU ho exemplificava amb un vídeo que glaçava la sang (per als que el vulguin veure, només han de buscar a YouTube Save Kids Lives – A film by Luc Besson). Les imatges mostren dos grups de nens, uns situats al que s’identifica amb un país en vies de desenvolupament i un altre que referencia el que podria ser París o Londres. Us heu d’imaginar el segon grup dirigint-se amb seguretat (agents parant els cotxes, passos de vianants ben senyalitzats...) mentre que el primer grup arrisca la vida per travessar una car­retera amb cotxes circulant a alta velocitat.

Més enllà del final de la gravació fictícia, el que fa eriçar els pèls de punta són les imatges reals dels accidents a les carreteres conjugades amb el pensament que cada dia moren 500 nens anant a l’escola.

Aquestes dades ens fan mantenir l’alerta també a Andorra i posen en relleu la importància d’accions com els camins escolars (els recorreguts marcats perquè els petits de la casa puguin anar de casa al centre docent amb seguretat), la presència dels agents de circulació i sobretot l’educació.

Cal seguir treballant per conscienciar tant els més joves com els conductors, de la necessitat de prudència i bona conducció en tots els àmbits per preservar la vida de tots.