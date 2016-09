Un nou curs polític amb reptes claus

La sanitat, la UE, les polítiques socials i els aclariments per BPA, sobre la taula

Actualitzada 01/09/2016 a les 20:35

Tot just d’aquí a una setmana celebrem la Diada de Meritxell, data que, tradicionalment, a Andorra marca realment l’arribada del nou curs polític. Pot semblar un tòpic d’aquests massa habituals però aquest cop es pot dir, amb més raó que mai, que tenim al davant mesos de treball intens claus per al futur del nostre país. I és que haurem d’abordar dossiers cabdals.



El primer, el sanitari. Fa massa temps que es parla d’una reforma que no arriba. Des del PS, estem disposats a parlar-ne però primer cal que DA concreti el seu model. I també cal aclarir què ha passat al SAAS els darrers anys i depurar responsabilitats per una gestió que, així ho evidencia la documentació que hem pogut consultar, ratlla la corrupció.



També de gran transcendència és el treball conjunt que, com a societat, hem de fer per assolir un acord d’associació amb la Unió Europea. Ens pertoca als partits però també als agents econòmics i socials fer feina plegats davant un repte la resolució del qual pot marcar el futur i l’Andorra que deixem a les noves generacions.



També serà el moment de celebrar el debat monogràfic de polítiques socials demanat des del PS i que permetrà evidenciar les retallades en pensions de jubilació, d’invalidesa i altres aplicades per DA i els efectes de la seva política social i sanitària.



Afrontem mesos claus en altres àmbits però no em puc deixar de referir a un d’important sorgit els darrers dies, malgrat la suposada calma informativa que hauria de regnar un agost: les noves revelacions aparegudes al voltant del cas BPA. Les he rebut amb inquietud, sensació compartida pels meus companys de partit.



Una vegada més, la informació apareguda fa mal a la imatge del país. En aquest cas, a més, per un doble motiu. Per una banda, perquè l’hem sabut ara, malgrat que fa mesos que certes persones, que, exigim, han de donar explicacions, la sabien. Per l’altra, perquè genera dubtes sobre l’actuació del Govern. Van parlar DA i el PP de BPA? Si és així, quin és el contingut d’aquestes converses? El repte que té al davant el nostre executiu i també altres implicats és explicar-ho. I ho han de fer en seu parlamentària. Al Consell. Perquè el que s’ha insinuat és extremadament greu i cal aclarir-ho políticament.