Actualitzada 31/08/2016 a les 20:41

La Comissió Europea ha multat Apple amb 13.000 milions d’euros ja que entén que durant anys s’ha beneficiat de rebaixes il·legals en la seva tributació a Irlanda de l’impost de societats. Apple ha respost que l’execució de la multa afectarà els llocs de treball i les inversions, és clar. És l’argument habitual de les grans multinacionals quan algú qüestiona els seus privilegis, i és també habitual que els governs de tot arreu cedeixin davant aquesta pressió perquè a tots els va bé poder presentar-se com els artífexs que han aconseguit uns quants centenars de llocs de treball per als seus administrats (com s’ha vist fa poc a Catalunya amb la planta de distribució que vol obrir Amazon). Però aquest benefici aparent és, en realitat, un miratge que repercuteix negativament en el conjunt de la ciutadania, perquè són tots els ciutadans els que acaben assumint, amb els impostos que paguen individualment, el cost que suposa a l’erari públic la implantació d’aquestes grans empreses, a banda del greuge que suposa per als petits empresaris que fan mans i mànigues dia a dia per fer front a les seves obligacions fiscals. Per corregir aquesta situació de privilegi n’hi hauria prou que cap govern cedís a les demandes de cap multinacional, perquè cap no pot anar canviant el seu domicili social indefinidament; però com que això no passa, ni passarà, almenys ens queda l’alternativa, com a consumidors, de triar aquells productes fabricats per empreses que compleixen amb la seva responsabilitat social a l’hora de tributar. Però malauradament això tampoc no passa, ni passarà, com quedarà ben palès quan surti al mercat una nova versió d’iPhone.