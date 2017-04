La policia investiga la difusió de la foto del motorista mort

Les imatges de les càmeres de la zona són la principal via d’identificació

La policia està investigant qui va ser l’autor de la fotografia del motorista mort, Jan Martínez Abelló, en accident a la Massana el cap de setmana passat. La imatge, i per tant també es busca els primers difusors, ha estat enviada per les xarxes socials creant una forta anagoixa a la família, segons fonts properes al cas. La recerca no és fàcil perquè la fotografia ha estat múltiples cops reenviada i per tant és complicat seguir-ne la traçabilitat a través de la xarxa. El punt principal de la investigació se centra en les imatges de les càmeres de la zona.