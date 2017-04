Els grans magatzems hauran de fer la recollida selectiva de matèria orgànica a partir de la tardor

El Govern té previst aprovar un decret que els integri com a productors singulars abans de l'estiu i, per tant, a la classificació del paper, vidre i plàstic hauran de sumar la de la matèria orgànica

Actualitzada 27/04/2017 a les 13:31

La Comissió Nacional de Residus s'ha reunit avui al matí per explicar les accions que es duran a terme durant el 2017 amb la voluntat de fer un pla de xoc per augmentar la recollida selectiva, tenint en compte que s'han plantejat per al 2020 l'objectiu de recollir 1.000 tones de matèria orgànica. És per això que cal destacar la creació d'un decret que integrarà els grans magatzems com a productors singulars, i els obligarà a classificar a més del paper, vidre i envasos, també la matèria orgànica. Està previst que el concurs per licitar la recollida i gestió de la matèria orgànica s'adjudiqui abans de l'estiu, igual que el decret, perquè es pugui posar en marxa durant la tardor.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha explicat que com que les 1.000 tones no són suficients per a poder crear una instal·lació de gestió de la matèria orgànica al país, l'empresa adjudicatària s'encarregarà d'exportar aquesta primera fase, i a mesura que es vagi ampliant s'estudiarà la possibilitat d'implementar un centre de tractament de matèria orgànica.



Aquest decret afectarà de moment a vuit centres comercials, i els que vagin més enllà en la recollida selectiva rebran un distintiu amb el qual el Govern vol reconèixer l'esforç suplementari amb una classificació de bronze, plata i or. A més, per aconseguir l'objectiu del 2020, els productors del sector de l'hostaleria es podran afegir de manera voluntària a la recollida de matèria orgànica.



D'altra banda, Calvó també ha explicat que s'ha tractat l'augment del preu de les bosses de plàstic que es va anunciar el mes de novembre passat, tot i que encara no s'ha decidit la pujada exacta. La ministra ha confirmat que no s'augmentarà fins als 20 cèntims com s'havia dit inicialment, i per compensar-ho s'estan treballant altres aspectes com la retolació de les bosses amb un missatge de prevenció de residus.



Està previst que el Pla Nacional de Residus de després del 2020 s'enceti amb nous objectius i accions, es treballarà conjuntament entre el Govern i els set comuns, i tractarà temes com la possible implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica entre la ciutadania.