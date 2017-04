Detingut un veí de la Seu per un delicte de trànsit i comissats 9.000 euros en tabac

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:42

La guàrdia civil va detenir dimarts un veí de la Seu de 31 anys com a autor de delictes contra la seguretat viària i de provocar danys en un vehicle oficial i desobediència a agents de l’autoritat. Tanmateix, en la mateixa operació es va comissar tabac valorat en 9.000 euros. Els fets que van motivar la detenció es van produir dilluns a les nou de la nit. Agents de la guàrdia civil van observar un vehicle sospitós a l’N-145, al terme municipal d’Alàs i Cerc. En cridar l’alto al conductor aquest va emprendre la fugida, causant danys al vehicle del cos i protagonitzant d’altres infraccions com circular en sentit contrari en una rotonda. El conductor va acabar abandonant el vehicle i va continuar la fugida a peu amb un altre dels ocupants del cotxe, escapant dels agents. Al vehicle la policia va trobar 2.000 paquets de tabac i un tercer ocupant amagat, un veí de la Seu de 26 anys. Finalment, dimarts al matí agents del cos van localitzar el conductor, que respon a les inicials M. G. M. i té nombrosos antecedents per contraban de tabac, i van procedir al seu arrest.