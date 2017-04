Condemnat per blanqueig a tres anys de presó el cap d'una banda d'atracadors de bancs

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:37

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El cap d’una banda d’atracadors de bancs espanyol, que treballava sota l’àlies de Johnny, ha estat condemnat per blanqueig a tres anys de presó ferma i al pagament d’una multa d’un milió d’euros pel Tribunal de Corts. L’home va ser detingut al Principat el setembre de l’any passat quan intentava buidar un compte bancari amb dipòsits per un valor de 400.000 euros. La fiscalia i ara el Tribunal de Corts consideren provat que aquests diners venien de les activitats delictives de l’acusat –ho va admetre al judici– i els diners que hi havia bloquejats al compte, més el cotxe amb el qual va venir a Andorra, s’utilitzaran per pagar la multa imposada pels magistrats. Segons va explicar la policia a la vista celebrada l’abril, el dia que va ser detingut tenia intenció de treure tots els diners per l’entrada en vigor de l’intercanvi d’informació de dades fiscals.

Johnny es va fer tristament famós el 2010 quan en un robatori de l’organització criminal de la qual era el cap, però en el qual no va participar, va ser assassinada la caixera d’una sucursal del Banc de Santander a Cambrils, una jove de 25 anys. Va ser el primer i únic cop en què la banda va disparar. Una bala al coll va acabar amb la vida de la dona, que es va dessagnar al seu lloc de treball. Johnny i els seus camarades van decidir fer una “aturada preventiva” a conseqüència d’aquest assassinat i després d’haver comès almenys 48 atracaments a sucursals bancàries de tot Espanya entre el 2005 i el 2010. No està empresonat a l’Estat veí del sud per errors en el procediment.



Torturat per la guàrdia civil

Anys abans, el 1982, el processat va ser detingut al nucli antic de Bilbao acusat de diversos atracaments i va passar uns mesos a la presó de Basauri. Però d’aquella detenció, el que més es recorda és que tres guàrdies civils van ser condemnats i inhabilitats per tortura per la pallissa que Johnny va rebre dels agents espanyols quan va ser detingut.