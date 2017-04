A banda de la comunicació dels esdeveniments esportius i culturals es vol fer una especial incidència en l’oferta de natura i cultura

Actualitzada 27/04/2017 a les 17:02

Un creixement del 4% dels turistes, és a dir, gairebé un milió més. Aquest és l’objectiu que Andorra Turisme s’ha marcat per a aquest estiu tal com s’ha posat en relleu en la presentació de la campanya turística a la qual s’hi destina un pressupost de 2,2 milions d’euros, és a dir, una xifra similar a la de l’any anterior. Es tracta d’una campanya en la qual a banda de la comunicació dels esdeveniments esportius i culturals es vol fer una especial incidència en l’oferta de natura i cultura, ja que s’ha pogut constatar, tal com ha manifestat el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que encara és “desconeguda”.



El creixement de turistes esperat, xifrat en 936.060 persones, ha de ser especialment important durant els mesos de juliol i agost. Així, tal com ha detallat el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, durant la presentació, per al mes de juny s'espera un augment de l’1,9%, el mateix percentatge que per al setembre, mentre que al mes de juliol ha de ser d’un 2,9% i a l’agost del 4,1%, respecte de l'any passat. Aquest creixement, tot i que no hi hagi novetats rellevants en l’oferta d’activitats com passava altres anys, ha de venir motivat pel fet que l’economia mundial s’estigui recuperant, perquè es creu que "es comunica millor" i perquè ja hi ha uns "productes definits", tal com ha destacat Budzaku.



D’aquesta manera, el ministre de Turisme també ha incidit en el fet que "durant dècades" el país s’havia centrat en promocionar "molt l’esquí i les compres" i que comunicant la resta de l’oferta que hi ha, a més a més de la creació d’una agenda d’actes important (ja que hi ha molts esdeveniments a l’estiu) ha de permetre que sigui precisament a l’estiu quan més es pugui créixer en visitants. De fet, i quant a l'alça prevista, Camp ha destacat que pel que fa al juliol, la xifra total calculada se situaria en volums assolits a l’agost del 2012 i ha insistit en què l’important és que es vagi "creixent", especialment els mesos de juliol, juny i setembre, ja que el mes d’agost ja és habitualment un mes amb forta afluència. I aquest augment del mes de juliol s’espera malgrat no hi haurà l’arribada del Tour com l’any passat, però sí que se celebrarà la Copa del Món de BTT i 'Scalada Stelar', que han de servir com a atractiu.



I un dels mercats en què es calcula una millora important és en el francès, ja que al juliol de l’any passat va experimentar una davallada arran dels esdeveniments relacionats amb el terrorisme. Es preveu un augment del 4,4% front el 2,4% dels espanyols i el 3,8% d’altres nacionalitats. Tant Budzaku com Camp han destacat, en aquest sentit, que aquest és un dels mercats on més es pot incidir perquè realment hi hagi un creixement.



Pel que fa a les accions de comunicació, a banda de la tradicional difusió de l’oferta a través dels mitjans de comunicació o amb campanyes en diferents punts per promocionar l’oferta d’activitats culturals i esportives, a més a més de la natura i la cultura, es faran promocions amb accions novedoses com un 'escape room' a Madrid i Barcelona, i també s’aprofitarà la visita del programa 'El foraster', per incidir en la promoció de l’Andorra més tradicional.



Ràfting

Pel que fa al projecte de ràfting entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, el ministre de Turisme ha posat en relleu que té la intenció de tornar-se a reunir amb els tres comuns per veure com s’ha de "donar continuïtat" –després que Sant Julià de Lòria tingui la intenció de posar-lo en marxa aquest estiu– al projecte i ha recordat que encara falten estudis com els que han d’avaluar la "inudabilitat" ja que si el grau s’incrementés molt el projecte de ràfting es podria acabar descartant.