La matèria es recollirà dels centres comercials, amb els quals s’enceta una prova pilot

El Govern traslladarà fins a la planta de compostatge de Benavarre, a l’Alt Urgell, prop de 600 tones de matèria orgànica durant aquest any. El conveni signat el mes de gener passat entre l’executiu i l’Agència de Residus de Catalunya preveu el trasllat des del Principat veí (principalment de l’Alt Urgell i de la Cerdanya) fins a Andorra de 10.000 tones anuals de residus per ser incinerats al forn de la Comella. L’acord preveu una part de reciprocitat i per això Andorra començarà amb una prova pilot abans de l’estiu i traslladarà els seus residus orgànics fins a la planta