El Govern aprova una nova quota de treball amb el 50% més d'autoritzacions que l'any passat

L'increment respon a l'evolució positiva del mercat de treball

Actualitzada 26/04/2017 a les 19:30

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la quota general d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer fins a l’octubre del 2017, que preveu un contingent total de 791 autoritzacions. Aquesta xifra, com es habitual, es pot ampliar en un 30% si es justifica la necessitat, fins a un total de 1.036 autoritzacions.



El Reglament aprovat aquest dimecres representa un increment de places de més del 50% respecte a la darrera quota del mateix període de l’any passat, i respon a l’evolució del mercat laboral andorrà, ja que actualment els nivells de demandants de feina són molt inferiors i en canvi les ofertes de llocs de treball han augmentat. Així, el Departament d’Immigració vol donar resposta a les necessitats dels agents productius tenint en compte la millora progressiva i constant de la situació socioeconòmica.



En aquest sentit, a més d’ampliar el nombre total d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer previstes, també s’incorporen noves professions que fins ara no havien estat contemplades en la quota general. Entre les noves ocupacions hi ha les de tècnic en agències de viatges, oficial de notaria, altres tècnics i professionals de suport, hoste d’informació, barmans o similars, treballadors per compte d’altri qualificats en activitats ramaderes, treballador de manteniment d’edificis, modista i conductor operador de telefèric, funicular i/o telecadira.



A més, es confirmen les mesures de flexibilització en la contractació de treballadors nacionals d’un estat que ha signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra o d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, en matèria de formació i experiència per a determinades ocupacions.



Finalment, la graella salarial s’ha actualitzat d’acord amb la variació a l’alça de l’índex de preus al consum.