Actualitzada 26/04/2017 a les 19:35

El Consell de Ministres, a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat avui l’ampliació del termini de la convocatòria per cobrir 31 places d’agent de Policia, publicat al BOPA del passat 6 d’abril.L’ampliació del termini, del 28 d’abril al 10 de maig, respon a la voluntat del Govern de promoure al màxim possible la concurrència, i facilitar als candidats l’acreditació dels requisits acadèmics. Concretament i respecte al títol de batxillerat o el seu diploma equivalent, aquest podrà ser presentat com a molt tard el 15 del setembre de 2017, un termini que també ja es permetia per al permís de conduir andorrà de la categoria B2. D’aquesta manera, es dona la possibilitat als estudiants de batxillerat del curs actual que obtinguin el títol, presentar-se a aquesta convocatòria de places que dotarà el Cos de Policia de 31 nous agents, 26 dels quals corresponents a la cobertura de places vacants, i 5 dels quals corresponents a places de nova creació.Les persones interessades en postular a la convocatòria han de presentar una sol·licitud amb el formulari que es troba a l'apartat de tràmits de la pàgina web www.policia.ad , i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l'edifici administratiu de l’Obac, d’Escaldes-Engordany, abans de les 13 hores del dia 10 de maig del 2017, en lloc de les 13 hores del dia 28 d’abril, tal com s’havia establert en l’edicte publicat al BOPA núm. 22 del 6 d’abril del 2017.