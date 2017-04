Nova plataforma informàtica per gestionar els pagaments a través d'Internet

BancSabadell i FEDA van presentar ahir una nova plataforma de pagament a través d’Internet que permetrà a la parapública gestionar els pagaments dels seus clients de manera automatitzada. FEDA ha adaptat els seus sistemes informàtics per adaptar la plataforma Paylink, que permet adreçar-se als clients a través del correu electrònic o per SMS per cobrar una factura amb rapidesa i seguretat. L’empresa que vulgui cobrar una factura envia una ordre de pagament a través de Paylink i el receptor rep un enllaç que el redirigeix a un TPV virtual perquè hi introdueixi les dades de qualsevol targeta de crèdit. L’eina