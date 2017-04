La guàrdia civil intervé tabac de contraban per valor de 9.000 euros

Els agents van detenir un noi de 31 anys per delictes de seguretat vial, danys a un vehicle oficial i desobediència

Actualitzada 26/04/2017 a les 13:53



Dilluns la guàrdia civil va intervenir tabac de contraban per valor de més de 9.000 euros a l'interior d'un vehicle que circulava per la N-145, al seu pas per Alàs i Cerc, i ahir va detenir-ne el conductor, al que se li atribueixen també els delictes de seguretat vial, danys a un vehicle oficial i desobediència a agents de l'autoritat.



Tot va començar quan els agents es van adonar de la presència d'un vehicle conduït per una persona amb antecedents de contraban de tabac i van intentar aturar-lo mitjançant senyals acústiques i visuals, però el conductor no els va fer cas, va provocar danys al vehicle oficial, i va fugir. A l'arribar a una rotonda, va decidir circular en sentit contrari i finalment va detenir el vehicle i va intentar fugir a peu, sense que fos possible detenir-lo. A l'inspeccionar el vehicle, es va localitzar una persona ajupida als seients del darrere, així com un total de 2.000 paquets de tabac de contraban de diferents marques, valorats en 9.025 euros. No va ser fins el dia següent quan es va procedir a la detenció del conductor, un jove de 31 anys veí de la Seu d'Urgell.