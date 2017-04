Els Verds i Iniciativa Ciutadana trenquen la coalició amb els socialdemòcrates

Els dos partits critiquen que el PS ha actuat de manera unilateral i sense fer arribar informació

Iniciativa Ciutadana i els Verds han decidit posar fi a la coalició Junts que van impulsar amb el PS amb motiu de les eleccions generals. Segons va explicar ahir el president d’IC, Sergi Ricart, durant aquests dos anys el PS no els ha ni consultat ni mantingut informats sobre l’activitat al Consell General. “El pacte era per treballar conjuntament i ni tan sols ens arriba la informació”, va denunciar, assegurant que les decisions les pren únicament el PS. “Sents que estàs a fora i no queda més remei que sortir-ne” perquè “no estem treballant”. “No hem pogut treballar com ens