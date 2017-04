El grup Andbank nomena José Manuel Araluce nou conseller

El Grup Andbank ha nomenat José Manuel Araluce nou conseller independent. Araluce, llicenciat en Dret i Administració d’Empreses per la Universidad Pontificia Comillas, presidirà la comissió d’Ètica i Compliment. Amb aquesta contractació, Andbank vol continuar reforçant el seu compromís amb la incorporació de talent i de professionals de primer nivell. Araluce compta amb una dilatada experiència en el sector bancari; ha desenvolupat la seva tra-jectòria professional al Grupo Santander i actualment exerceix com a consultor independent especialitzat en com- pliment normatiu, govern cor­poratiu i risc reputacional.