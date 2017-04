Corts decideix si extradeix un resident albanès per falsificar una assegurança

El Tribunal de Corts haurà de decidir si la petició d’extradició d’un ciutadà albanès reclamat per la justícia d’aquell país per complir una pena de presó de sis mesos s’ha d’executar. L’home, resident de quaranta anys, va ser detingut el 9 de febrer a Ordino a instàncies de la fiscalia i en compliment d’una demanda d’extradició adreçada per via diplomàtica i formulada per l’Estat albanès, per un delicte contra el tràfic jurídic comès en aquell país. El processat, que està detingut al centre penitenciari de la Comella des del febrer, va ser controlat a la frontera del seu país i