Bartumeu acusa Saboya d'haver creat ell i no Toni Martí la cartera d'Economia

El president d’SDP diu que el Govern “substitueix l’acció política per la imaginació propagandística”

“És certament una innovació en el nostre sistema constitucional que un ministre anunciï, ell i no el cap de Govern, que deixarà el ministeri pel qual fou anomenat pel cap de Govern, que decideixi alhora, ell i no el cap de Govern, que es quedarà assegut al consell de ministres, i que anunciï, ell i no el cap de Govern, quina és la cartera que ha decidit, ell i no el cap de Govern, d’autoatribuir-se.” Així de contundent es va mostrar ahir el president d’SDP i excap de Govern, Jaume Bartumeu, a l’hora de valorar la resposta dilluns de qui

#2 soc tonto

(26/04/17 10:30)



#1 Sentit Comú

(26/04/17 07:20)