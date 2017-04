Martí i Mateu agraeixen a Hollande el suport al procés de reformes

El cap de Govern i el síndic general s’han desplaçat aquest matí al Palau de l’Elisi per acomiadar-se del copríncep francès

Actualitzada 25/04/2017 a les 12:58

El cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, s’han desplaçat aquest matí al Palau de l’Elisi per acomiadar-se del copríncep francès, François Hollande, i agrair-li el suport al procés de reformes socioeconòmiques implementades per Andorra al llarg dels últims anys.



Martí ha destacat especialment el suport del copríncep francès en qüestions claus per al procés d’obertura i homologació de l’economia andorrana com la signatura del conveni de doble imposició entre el Principat i la República Francesa i les negociacions per a un acord d’associació amb la Unió Europea. En declaracions posteriors a la trobada, el cap de Govern també s’ha mostrat agraït per l’ajuda d’Hollande “en moments de dificultat viscuts aquests darrers anys”.



La reunió, que ha tingut lloc a dos quarts de nou del matí al Palau de l’Elisi, ha servit per repassar els avenços duts a terme per Andorra durant els cinc anys del mandat d’Hollande com a president de la República i copríncep. Des del 2012 fins ara, el Principat ha desplegat totalment el nou sistema fiscal, ha obert l’economia a la inversió estrangera, ha continuat el seu procés d’homologació amb els estàndards internacionals en matèria econòmica i social, ha avançat significativament en el procés de consolidació de les finances públiques i ha deixat enrere la recessió econòmica reprenent el camí del creixement. A més, Andorra va assumir un compromís ferm i clar en una de les qüestions centrals de la presidència de François Hollande, com és la lluita contra el canvi climàtic i l’assoliment d’un nou compromís internacional en aquesta matèria tancat a Paris el desembre del 2015.



Durant la trobada, Martí i Mateu han ofert a Hollande una còpia del Pariatge de 1278, que instaura la figura del coprincipat, com a símbol de la relació del cap de l’Estat francès amb Andorra. Precisament, la visita de comiat ha tingut lloc en un moment de transició a la presidència de França, només dos dies després de la primera volta de les eleccions presidencials i a menys de dues setmanes de conèixer el nom del proper president i copríncep. En aquest sentit, Martí ha afirmat que del successor d’Hollande n’espera “el mateix grau de respecte i estimació que l’actual copríncep ha tingut per Andorra”.