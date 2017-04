Ld'A i PS pregunten a Govern pel clima laboral a FEDA

Liberals d’Andorra i el PS han presentat una pregunta al Govern –que s’haurà de contestar a la sessió del Consell General el 4 de maig– on demanen pel clima laboral de FEDA després de conèixer-se els resultats sobre els estudis realitzats a la parapública i també per l’increment dels càr­recs directius.

El grup parlamentari liberal també ha registrat qüestions sobre el fons de jubilació del cos de funcionaris de l’administració general, per l’augment del contraban de tabac a la frontera amb França, pels índexs de sinistralitat laboral i per l’evolució del pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra.

Per la seva banda, els socialdemòcrates