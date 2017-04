La CASS prorroga fins al juny el conveni amb el Col·legi de Metges

Els facultatius han demanat temps per poder exposar l'esborrany al col·lectiu i poder-hi fer modificacions

Actualitzada 25/04/2017 a les 18:47

El consell d'administració de la CASS ha decidit prorrogar durant dos mesos més, fins al 30 de juny concretament, el conveni vigent amb el Col·legi de Metges. Segons s'ha informat mitjançant un comunicat, després que la CASS presentés un primer esborrany del nou conveni a la junta del Col·legi de Metges, aquests han demanat un temps per poder exposar a la totalitat del col·lectiu el nou acord i poder aportar, si s'escau, modificacions. La voluntat de la Seguretat Social i els metges era canviar les condicions actuals per tal d'establir una sèrie de noves obligacions i controls. Inicialment estava previst que la modificació es pugués aprovar aquesta primavera.



D'altra banda, en la sessió que s'ha celebrat avui també s'ha presentat i aprovat el nou conveni pels serveis prestats pel SAAS als assegurats de la CASS. El text l'haurà d'aprovar, ara, l'òrgan de govenr del SAAS i posteriorment el ministeri de Salut.



Concurs per una enquesta de satisfacció

L'òrgan de govern de la CASS també ha informat que s'ha acordat aprovar la licitació d'un concurs nacional per l'estudi de satisfacció dels assegurats i declarants a la CASS. Aquest ha de permetre detectar els camps de millora i els públics als que beneficiarà més directament i alhora servirà de baròmetre per saber la percepció real dels usuaris del serveis de la CASS. L'acció forma part del pla de millora de l'atenció a l'usuari.