Afirma que és “una aposta claríssima” pel sector empresarial i perquè la imatge del país a fora millori

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, defensa que la cartera de nova creació que assumirà a partir del 15 de juliol dedicada a economia i innovació és “una aposta claríssima” que fa el Govern “pel món empresarial”, per “donar una empenta en obertura econòmica” i per “focalitzar-se en temes d’innovació” per tal de ser “més competitius”. Saboya va lamentar ahir “la tradició de criticar les decisions de Govern” per part de l’oposició –els partits van denunciar que se li ha creat un ministeri “fet a mida” fruit de la decisió d’abandonar Exteriors– i va afirmar que treballarà perquè la remodelació