Els sindicats faran xerrades sobre temes laborals l'1 de Maig

L’USdA descarta mobilitzar-se dilluns que ve i el SAT ho decidirà avui

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) organitzaran, conjuntament amb el Partit Socialdemòcrata i amb Podem, diverses conferències sobre drets socials i laborals l’1 de Maig vinent, coincidint amb el Dia del treballador. Els col·loquis, que tindran lloc dilluns vinent, està previst que durin unes dues hores, tot i que encara no s’ha concretat l’abast dels temes ni els ponents.

La Unió Sindical d’Andorra, per la seva banda, va decidir descartar una manifestació, mentre que el Sindicat Andorrà de Treballadors decidirà avui si finalment es mobilitza. De fet, al Principat no s’organitza cap manifestació amb motiu