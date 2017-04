El Govern es manté diplomàtic i diu que cal ser “respectuós” amb les decisions de França

La victòria del centrista Emmanuel Macron a la primera volta de les eleccions presidencials franceses ha generat reaccions favorables però alhora moderades. Encara que les forces polítiques del país tendeixen a decantar-se pel candidat del partit En Marche! eviten donar-li suport incondicional, i com el Govern, opten per mantenir un discurs diplomàtic. Des dels sindicats es mostren més aviat perplexos sobre el probable ascens de Macron com a Copríncep del país, mentre que el sector de les PIME veu amb bons ulls l’ascens del candidat socioliberal.

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va evitar mullar-se sobre la segona volta de les