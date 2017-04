El Govern ha obert el termini per presentar sol·licituds per acollir-se a les subvencions destinades a la conservació, manteniment i millora del patrimoni cultural, que inclou l’immoble i el moble, així com l’immaterial. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de juliol a les 14.30 hores. Les persones interessades poden descarregar les bases dels ajuts a www.tramits.ad, www.e-tramits.ad i www.cultura.ad.