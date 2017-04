Saboya lamenta la "tradició" de l'oposició de "criticar" totes les decisions del Govern

El ministre d'Afers Exteriors ha assegurat que Maria Ubach està "absolutament qualificada" per seguir la tasca iniciada per ell mateix al capdavant del ministeri

Actualitzada 24/04/2017 a les 18:28

Gilbert Saboya, l'encara ministre d'Afers Exteriors, ha lamentat la "tradició de criticar" totes les decisions que pren el Govern per part de l'oposició. El ministre ha respost a les crítiques dels grups parlamentaris sobre el nou Ministeri d'Economia i Innovació que passarà a encapçalar a partir del juliol. Un "ministeri fet a mida" per a Saboya, segons paraules dels Liberals d'Andorra.



Saboya ha assegurat que en allò que es vol centrar ara és en treballar perquè aquesta nova cartera "tingui el màxim d'efectes positius per a Andorra". També ha manifestat que "em preocupa fer bé la feina aquests mesos i assegurar una bona transició" per a Maria Ubach, "una persona absolutament qualificada" per seguir la seva tasca, ha indicat.



El nou ministeri treballarà per millorar la competitivitat d'Andorra, dins els nous sectors, però també "entre els sectors existents". Saboya ha plantejat que la decisió del cap de Govern, Toni Martí, de crear la cartera d'Economia i Innovació és una aposta "claríssima" pel sector empresarial i s'ha mostrat "absolutament motivat" per tirar-lo endavant.



Finalment, Saboya ha celebrat que en una primera instància el sector empresarial vegi bé la creació d'aquest nou ministeri i els ha demanat treball conjunt. Així mateix, confia que l'experiència que ha acumulat aquests anys sobre la imatge que projecta Andorra a l'exterior l'ajudi en aquest treball per potenciar-la, un dels objectius prioritaris que se li han encomanat.