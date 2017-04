Detingut per entrar a casa de l'exparella i agredir-la

La policia també ha detingut quatre persones més per agressions i problemàtiques familiars

Actualitzada 24/04/2017 a les 12:51

La policia va informar ahir que el dia 21 va detenir un home resident de 21 anys per haver entrat de manera il·lícita a casa de la seva exparella i agredir-la. Els fets van tenir lloc a les dues del migdia a Sant Julià de Lòria. Es tracta d'una de les 10 detencions que va efectura el cos d'odre al llarg de la setmana passada i que ha fet públiques aquest matí.



D'altra banda, també es van efectuar fins a quatre detencions més per problemàtiques similiars. El dia 20 es va arrestar un home resident de 52 anys a Encamp com a presumpte autor d'una agressió física a la seva parella, el mateix dia a Escaldes, una dona no resident de 53 anys també va ser detinguda per agredir la seva parella sentimental i finalment, el dia 21, a Arinsal, els agents van detenir dos germans de 24 i 21 anys per haver-se agredit mútuament. Per últim, la policia també va arrestar una dona de 50 anys com a presumpta autora d'un delicte de desobediència i resistència als agents de la policia en el transcurs d'una intervenció per una problemàtica de caire familiar.



En el balanç de detencions fet públic per la policia també hi consten quatre detencions de conductors que van donar positiu per alcoholèmia. En aquest cas, en destaca un home resident de 53 anys que va patir un accident ahir a la nit a la Margineda i que presentava una taxa de 2,95 grams per litre.