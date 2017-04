DA aposta per rellevar Toni Martí per consens

La unitat ideològica dins del partit afavoreix que els militants puguin acordar un successor de l’actual cap de Govern

DA prefereix trobar el relleu de Toni Martí per consens. Així ho va manifestar el secretari d’organització de la formació, Esteve Vidal. “El substitut de Toni Martí hauria de ser la persona que els militants vulguin i preferim que sigui escollit per consens perquè aportaria més unitat”, va dir Vidal. En els poc més de dos anys que queden de legislatura, la formació haurà d’entomar un dels reptes més importants, el de trobar un recanvi obligat per a l’actual cap de Govern, que, per llei, no podrà optar a un tercer mandat.

Amb tot, Vidal va dir que encara no han