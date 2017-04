Xavier Espot ha destacat que durant el 2016 es va fer una tasca "important per no dir ingent a favor de les persones amb discapacitat"

Creixen les pensions de solidaritat per a discapacitats i gent gran El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, amb la cap de l'àrea de Promoció de l'Autonomia Personal, Mercè Pascual, durant la roda de premsa. M.F.

Actualitzada 24/04/2017 a les 14:24

Tant les pensions de solidaritat que s’atorguen a les persones amb discapacitat com les que van destinades a la gent gran van augmentar l’any passat, confirmant el creixement registrat els darrers anys. D’aquesta manera, en el primer dels casos se’n van cobrir 150 (21 de les quals noves del 2016) per un import de 1,8 milions d’euros, mentre que en el segon, l’import total destinat ha estat de 3,6 milions per dotar les 754 ajudes (durant aquest any es van tramitar 144 expedients: 96 favorables). El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat en la presentació de la memòria de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal que aquestes ajudes han anat a l’alça i ha defensat la millora que ha suposat la Llei de serveis socials i sociosanitaris ja que, entre d’altres aspectes, ha permès que passin a ser pensions garantides; és a dir, que "s’han de satisfer" i això dona "seguretat jurídica i empara" als beneficiaris.



Durant la presentació s’ha posat en relleu que l’àrea treballa en diferents àmbits, com són el suport als programes d’ONG i entitats sense ànim de lucre, programes per a persones amb discapacitat, el de formació sociolaboral, per a la gent gran i de participació social. Pel que fa a les persones amb discapacitat, la Comissió Nacional de Valoració (Conava) té registrades 1.129 persones amb un grau de menyscabament del 33% o superior, i que al llarg del 2016 es van avaluar 404 expedients corresponents a 367 persones. D’aquests 322 van ser favorables i 82 desfavorables. Pel que fa al perfil d’aquestes persones, cal destacar que un 27% tenien un grau de menyscabament d’entre el 33% i el 47%, i un altre 25% superior al 33%. Un 54% són homes i el 46% dones. I pel que fa a la discapacitat, en un 32% dels casos és física i un 27% psíquica. Tal com han destacat tant el ministre com la cap de l’àrea, Mercè Pascual, els expedients augmenten ja que es considera que s’han fet "esforços per acompanyar" aquestes persones i, segons el titular de la cartera, el que és important és que la gent sàpiga "que existeix" aquesta comissió i que, per tant, "no quedin en silenci" i que les situacions de discapacitat siguin valorades.



En el marc dels programes per a persones amb discapacitat cal destacar que es van dur a terme diferents accions de sensibilització i es va incidir en l’atenció al lleure amb els programes Integra i Integra Plus. En el primer, destinat a infants de 3 a 12 anys se’n van beneficiar 16 infants amb 14 monitors i, en el segon, per a joves de 12 a 18, els beneficiaris van ser cinc amb cinc monitors. Cal recordar que el Govern es fa càrrec del cost dels monitors i que el cost total va ser de 49.981 euros.



Estimulació i vida autònoma

Quant a l’atenció i l’estimulació primerenca, es treballa per millorar els circuits de coordinació i els procediments. En aquest cas hi ha els projectes Impuls i Impuls Bressol que es donen a l’Escola Meritxell o a les escoles bressol en el marc dels quals es van beneficiar sis infants en el primer i catorze en el segon. Pel que fa a l’acompanyament a la vida autònoma, el programa 'Me’n vaig a casa meva' per a persones que viuen allà on volen amb un suport i en el marc del qual s’han beneficiat vuit persones el 2016, i el projecte assistent personal que promou l’autonomia i la vida independent així com la inclusió social i en el qual han participat dos persones. Ara la voluntat és potenciar i consolidar aquest darrer programa al llarg d'aquest 2017. També hi ha 455 persones que gaudeixen de la targeta blava, que permet la mobilitat en transport públic i l’accés al cinema de manera gratuïta. En total, aquests tres conceptes de vida autònoma han suposat un cost de 152.579 euros.



Pel que fa a les persones amb discapacitat, el Govern es fa càrrec de l'afiliació a la seguretat social, i al desembre la percebien 253 persones. Quant a les noves afiliacions, un total de 28, onze van ser de persones amb discapacitat per malaltia mental.



En el marc del programa de formació sociolaboral, que disposa d’un màxim de 20 places, se n’han ocupat 19, tres de les quals són noves del 2016. En aquest projecte, que fa seguiments tant individuals com diverses coordinacions, s’ha aconseguit una inserció ordinària i el cost total ha estat de 230.190 euros.



Gent gran

Pel que fa a la gent gran, s’ha treballat en la participació social del col·lectiu i, en aquest sentit, s’ha posat en relleu que 3.876 persones gaudien de la Tarja Magna que permet la mobilitat en el transport públic de manera gratuïta. Aquest foment de la participació social, amb diferents activitats, ha suposat un cost de 612.612 euros.



Davant totes aquestes dades, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que durant el 2016 es va fer una tasca "important per no dir ingent a favor de les persones amb discapacitat" i, en aquest sentit, ha subratllat que aquesta ajuda es plasma més enllà de les ajudes econòmiques en programes que han de permetre "cobrir diferents fronts", tot i que encara queden "nous reptes a assolir", ha conclòs.