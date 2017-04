Comiat massiu a Jan Martínez Abelló

Centenars de persones acompanyen la família del jove d’Ordino mort en accident de moto

Centenars de persones van acompanyar ahir la família de Jan Martínez Abelló, el jove de 31 anys d’Ordino que va morir dissabte al matí en un fatal accident de circulació a la CG-3, al terme parroquial de la Massana. L’església parroquial d’Ordino es va quedar petita per acomiadar el jove, fill del director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, i bona quantitat dels presents no van poder entrar al temple per seguir la cerimònia.

Martínez Abelló va perdre la vida dissabte pels volts de les nou del matí després de tenir un accident de motocicleta i de patir una caiguda fatal