El turisme i les noves tecnologies han estat els altres dos grans temes que s'han tractat durant aquest dilluns al matí i sobre els quals es fomentarà la cooperaci

Andorra i Letònia acorden iniciar les negociacions per signar un CDI El ministre d'Afers Exteriors de Letònia, Edgars Rinkẽvičs, amb el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Afers Exteriors Gilbert Saboya C.G.

Actualitzada 24/04/2017 a les 14:22

El ministre d'Afers Exteriors de Letònia, Edgars Rinkẽvičs, s'ha reunit avui al matí amb el seu homòleg andorrà, Gilbert Saboya, i amb el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, així com amb el cap de Govern, Toni Martí, en una segona reunió. La visita oficial torna la de Saboya del setembre del 2015 i consolida les "bones relacions" que hi ha entre els dos països. Per confirmar-ho, l'Executiu ha lliurat un esborrany de Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI) a Rinkẽvičs, per tal que els ministeris de Finances comencin les negociacions per signar un acord entre finals d'aquest 2017 i principis del 2018, ha informat Saboya.



Així mateix, durant la trobada també s'ha acordat reforçar la cooperació en dos aspectes. Per una banda el turisme. Saboya ha explicat que es desenvoluparan "iniciatives de promoció", que es consolidaran sobretot el febrer de l'any vinent a Riga, en una fira turística on s'ha convidat una delegació andorrana perquè "presenteu el país", ha explicat el ministre letó. El segon àmbit és la innovació i les noves tecnologies, on els dos països fomenten "clústers similars" i on s'intentarà "promoure la cooperació i crear un marc favorable", ha indicat Saboya.



Durant les trobades també s'ha parlat de l'acord d'associació que Andorra negocia amb la Unió Europea. Rinkẽvičs ha recordat que aquest es va iniciar quan el seu país tenia la presidència de la UE, fet que és "un orgull", i ha afegit que entén "les especificitats" que reclama el Principat. El ministre ha afegit que té l'esperança que esculls com el Brexit no afectin les negociacions.



Per la seva part, Saboya ha explicat que a finals de maig hi haurà una nova ronda de reunions a Brussel·les i ha reiterat que, pel que fa a la lliure circulació de mercaderies i més concretament el capítol 24 sobre el tabac, presentaran una proposta "específica" i "consensuada" amb els sectors implicats.



Que sigui com Hollande

En un altre ordre de coses, Saboya no ha volgut entrar en valoracions sobre els resultats de la primera volta de les eleccions presidencials franceses, que ha deixat com a candidats (també a copríncep) el centrista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen. "Ens queda esperar la segona volta", però "hem de ser respectuosos amb el poble francès", ha manifestat.



En qualsevol cas, ha recordat que Andorra ha trobat en François Hollande "un aliat" en el procés d'acostament a Europa, ha celebrat "el seu tarannà" amb Andorra i ha confiat que en el futur copríncep també trobin "cooperació" per ajudar-los "a alinear els interessos d'Andorra amb la comunitat internacional".