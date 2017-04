Segons l’últim sondeig, el socioliberal Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen passarien a la segona volta

França afronta una de les eleccions presidencials més incertes. Fins a 2.619 residents gals estan cridats a votar al Principat en uns comicis que, segons els sondejos, poden acabar amb el sistema bipartidista tradicional francès. Votaran un 15,7% més de residents que en els anteriors comicis del 2012, que van suposar l’ascens de François Hollande com a nou president de França i com a nou Copríncep del Principat. En aquella ocasió, fins a 2.264 residents gals estaven inscrits a les llistes electorals.

Com en els anteriors comicis, hi haurà dos col·legis electorals que estaran oberts des de les vuit del matí