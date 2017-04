Aeroports de Catalunya ha adjudicat a l’empresa Ferronats, SA, el servei d’informació de vols AFIS per a l’aeroport dAndorra-la Seu per als propers tres anys. El contracte, adjudicat per un import de 5.112.870 euros, també preveu el servei de manteniment i explotació tècnica dels equips CNS per a les instal·lacions de la Seu. El servei d’informació de vol AFIS substitueix els controladors aeris.