Celebra la resolució del col·legi que conclou que no ha vulnerat els estatuts pel fet de ser l’advocat del Govern tot i haver-ho estat dels extreballadors

L’advocat Manuel Pujadas considera que “ha quedat acreditat i motivat” que no hi ha conflicte d’interessos pel fet de ser el lletrat de Govern en el cas BPA, tot i haver-ho estat dels treballadors de l’entitat en el passat. Pujadas va valorar ahir la resolució del Col·legi d’Advocats que arxiva l’expedient informatiu que se li va obrir després que un grup d’ex­empleats presentés una queixa al·legant que existia un conflicte d’interessos entre la tasca de defensor del col·lectiu de treballadors i la del Govern. Concretament, consideraven que hi havia “un risc significatiu de violació del secret” per la informació que