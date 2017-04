Naudi admet que no veu bé que Bonet es mantingui a ple temps al Consell

Assegura que amb el reglament actual tampoc li correspondria a ell tenir dedicació plena

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va admetre ahir públicament i per primer cop que no veu bé que la consellera general Sílvia Bonet, que recentment ha abandonat la disciplina d’aquesta formació i que es manté com a parlamentària independent, continuï a ple temps a la cambra. “[A Bonet] no li correspon seguir a temps complet perquè és un acord de junta de presidents de l’any 2000, quan es va decidir que per cada tres consellers per partit polític corresponia un a dedicació plena, i que es va canviar a mida perquè SDP, només amb dos, en pogués tenir un”,