Més formació per als docents perquè ensenyin habilitats per enfortir la democràcia

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha anunciat davant la reunió del Comitè Director de Polítiques i Practiques educatives del Consell d'Europa que el Govern d'Andorra i la Universitat d'Andorra, en col·laboració amb aquest organisme internacional, reformaran el bàtxelor en Ciències de l'Educació per tal d'incloure-hi la formació necessària per ensenyar habilitats per a una cultura de la democràcia, segons informa el Govern en un comunicat. De la mateixa manera ha anunciat que es crearà un màster oficial en Ciències de l'Educació que adapti aquesta matèria lectiva.



El ministre Jover ha estat l'encarregat de cloure la reunió del Comitè Director de Polítiques i Practiques educatives del Consell d'Europa que ha tingut lloc a Estrasburg i que ha aplegat a directors d'Educació d'una cinquantena de països. En el seu discurs ha ressaltat el paper del docent com a pedra angular per desenvolupar les habilitats democràtiques entre els alumnes. En aquest sentit ha afegit que cal reforçar la formació dels mestres en aquestes competències per tal de formar estudiants que han d'esdevenir ciutadans crítics, defensors dels valors democràtics, i respectuosos amb els drets de l'home que regeixen les nostres societats.



En la seva intervenció, Jover ha ressaltat el compromís d'Andorra amb el Consell d'Europa en l'àmbit de l'educació i ha posat en relleu que l'ensenyament juga un rol essencial en la cohesió social i que és responsabilitat dels governs fer les reformes necessàries per optimitzar-ne els beneficis.



Durant la seva estada a Estrasburg, Eric Jover, acompanyat de l'ambaixadora d'Andorra al Consell d'Europa, Ester Rabassa, i del director d'Educació, Marc Jover, han mantingut una trobada amb la directora general de Democràcia del Consell d'Europa, Snežana Samardžić-Marković. Durant la reunió, s’ha treballat en el marc de col·laboració entre el Govern d’Andorra i el Consell d’Europa per desenvolupar aquests projectes formatius.

