La plataforma crítica amb el projecte ataca el comú d’Escaldes-Engordany per no oposar-se a la infraestructura

El col·lectiu antiheliport es va reunir ahir amb els cònsols d’Escaldes-Engordany per tractar d’unir posicions amb vista al conflicte que tenen amb el Govern per la ubicació de la nova infraestructura que el Govern vol instal·lar al costat de FEDA, però segons Jordi Rubia, portaveu de la plataforma crítica, no va anar bé del tot. “Nosaltres volíem que es plantessin, que estiguessin al costat del poble, però en cap cas hem tingut la sensació que ho estiguin”, va criticar el col·lectiu.

Per la seva banda, Marc Calvet, cònsol menor del comú, va opinar el contrari: “La corporació estarà sempre al costat