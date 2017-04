El relleu es farà efectiu el 15 de juliol, quan ha de concloure la negociació amb la UE sobre la lliure circulació de mercaderies

L’actual ambaixadora a la Unió Europea, Maria Ubach, serà la substituta de Gilbert Saboya al capdavant del ministeri d’Afers Exteriors. El cap de Govern, Toni Martí, va comparèixer ahir en roda de premsa per anunciar una “recomposició” ministerial que passa per la incorporació d’Ubach a l’executiu i la creació d’una nova cartera, la d’Economia i Innovació, de la qual serà titular Saboya. Uns canvis que es faran efectius a partir d’una data concreta, el 15 de juliol, quan ha de concloure la negociació sobre la lliure circulació de mercaderies que està liderant l’encara titular d’Exteriors.

Martí va defensar Ubach com la