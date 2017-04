Llum verda del Consell als projectes de llei sobre els cossos de bombers i penitenciari

Segons Xavier Espot, les lleis "incideixen en la formació continuada, permeten actuar més enllà de les fronteres andorranes i, en definitiva, doten els cossos especials de l'Estat d'unes normes pròpies del segle XXI"

El Consell General ha aprovat avui els projectes de llei que regulen el marc laboral dels cossos de funcionaris penitenciaris i de bombers. El grup parlamentari liberal ha votat en contra dels dos projectes de llei perquè "s'ha perdut una oportunitat per modernitzar els dos cossos". "Hem acostat posicionaments però aquest consens no ha estat possible en temes bàsics, com la inseguretat jurídica que genera que alguns aspectes de funcionament diari quedin en mans de la mateixa direcció dels cossos", ha argumentat el conseller liberal Jordi Gallardo.



Perquè "no s'ha tingut en compte el nombre màxim d'hores que constitueix la seva jornada laboral, un tema que pot comportar problemes a la plantilla en un futur", el grup socialdemòcrata ha votat en contra del projecte del cos penitenciari. En canvi, els tres consellers del PS s'han abstingut en la votació legislativa del cos de bombers.



Durant els dos minuts que han tingut d'intervenció els dos consellers del grup mixt Sílvia Bonet i Víctor Naudi, que s'han hagut de repartir el temps després que Bonet abandonés la disciplina d'SDP per passar a ser consellera independent, tant l'una com l'altre han argumentat els motius que han donat lloc a votacions del mateix signe, ja que els dos consellers han acceptat el projecte de llei referent als bombers i han rebutjat el penitenciari.



De fet, les comissions encarregades d'elaborar les dues futures lleis van tenir en compte i van acceptar la línia vermella traçada pels consellers d'SDP, de garantir que els càrrecs de direcció dels cossos fossin exclusivament per a ciutadans de nacionalitat andorrana.