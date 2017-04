La propietària d'una immobiliària de Canillo haurà de pagar un milió euros

El TC no admet un recurs d’empara contra les sentències que la penen per intent de blanqueig

La propietària d’una agència immobiliària i de gestoria de Canillo que va ser condemnada pel Tribunal de Corts a un any de presó condicional, i al pagament d’una multa d’un milió d’euros per intentar blanquejar vuit milions de dòlars, haurà de complir la sentència que va ser ratificada pel Superior. I ho haurà de fer després que el Tribunal Constitucional (TC) no hagi admès a tràmit un recurs d’empara contra les dues sentències per una vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en dret i no arbitrària i a la presumpció d’innocència. En el recurs, l’advocat